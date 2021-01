Lecco. Precipita in Grignetta all’altezza del Caminetto Pagani, gravissimo 20enne

(mi-lorenteggio.com) Mandello del Lario, 31 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 9.10, un alpinista di 22 anni brianzolo, mentre procedeva in una escursione sulla Grignetta, giunto in prossimità del Caminetto Pagani, è precipitato riportando gravissime ferite. Soccorso dal Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, dai Carabinieri e dal personale sanitario dell’elisoccorso, giunto da Como, il ferito, dopo esser stato recuperato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.