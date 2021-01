(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2021 – la Polizia di Stato, scopre una Bisca Clandestina nel quartiere Chinatown: 5 persone denunciate per gioco d’azzardo e sanzionate per violazione della normativa anti Covid. Sequestrati 2520 euro, mazzo di carte da poker e un panno rosso per tavolini.

