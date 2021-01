Milano Lorenteggio. Rubava moto di grossa cilindrata, preso ladro

Milano, 31 gennaio 2021 – Venerdì mattina 29 gennaio, gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato un cittadino italiano di 32 anni per evasione e ricettazione di 5 moto costose di grossa cilindrata e hanno indagato in stato di libertà per ricettazione un cittadino marocchino 32enne.

I Poliziotti, in via del Pettirosso all’angolo con via dell’Allodola, hanno controllato un furgone il cui conducente, cittadino italiano subito riconosciuto in quanto persona di spicco della criminalità locale, e hanno rinvenuto al suo interno una Ducati Panigale959 successivamente riconsegnata al proprietario, e il cittadino marocchino che cercava invano di nascondersi dietro il motoveicolo.

All’interno di una cantina, in uso al cittadino italiano, 3 bauletti da moto appartenenti a motoveicoli sempre di marca BMW, inoltre in un box, sempre in suo uso in via De Finetti, 2 moto di grossa cilindrata, una BMW #GS1200 e una YAMAHA MT09, consegnate successivamente ai legittimi proprietari. Mentre, a Melegnano (MI) in via 8 Giugno, hanno rivenuto ulteriori 2 moto BMW modello GSR1200 entrambe rubate e riconsegnate poi ai legittimi proprietari.