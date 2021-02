Atletica. La Scarpadoro di Vigevano si sposta a domenica 2 maggio 2021

Oltre alla mezza maratona, anche la 10 chilometri diventa gara agonistica

Vigevano, 1 febbraio 2021 – La Scarpadoro si ripresenterà, dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, domenica 2 maggio. Slitta così di un mese e mezzo l’appuntamento con la mezza maratona di Vigevano, inizialmente in calendario domenica 21 marzo, per il prolungarsi degli effetti negativi della pandemia. In accordo con le autorità cittadine, il comitato organizzatore ha dovuto spostarsi nel mese maggio, con la speranza di un miglioramento generale della situazione sanitaria.

Attualmente l’organizzazione è al lavoro per redigere il nuovo regolamento e le nuove modalità di partecipazione, in linea con le normative organizzative emanate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e in virtù degli spazi e della logistica dello Stadio Comunale Dante Merlo, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Per garantire le dovute distanze di sicurezza sarà drasticamente ridotto il numero di partecipanti rispetto al passato, ma saranno valide le iscrizioni effettuate lo scorso anno.

Atletica Vigevano ha deciso, inoltre, di trasformare la 10 chilometri in una gara nazionale competitiva, per poter così offrire la possibilità di correre a tutti coloro che si erano già iscritti anche su questa distanza.

Non si potrà invece svolgere, per quest’anno, la 5k non competitiva poiché in questo periodo di restrizioni non sono ammesse gare non agonistiche.

A breve tutti gli atleti già iscritti riceveranno istruzioni e informazioni dettagliate a riguardo e sarà consultabile il regolamento e le disposizioni organizzative sul sito www.scarpadoro.it.