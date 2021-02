(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2021 – Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che allestì l’Ospedale alla Fiera di Milan, oggi è giunto a Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e l’assessore al Welfare Letizia Moratti in merito al suo ruolo come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2, incarico che dovrebbe essere ufficializzato nella mattinata di domani.

Redazione