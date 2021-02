(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2021 – Stamane, alle ore 6.37, in via Bisceglie, all’altezza dell’incrocio con via Kuliscioff, un uomo di 33 anni ha perso il controllo della propria moto finendo contro un palo, riportando gravissime ferite. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per accertare quanto avvenuto esattamente.

V. A.