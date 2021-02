FIERE. NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVA NUOVA MISURA DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 febbraio 2021 – “Il Governo si occupi subito e seriamente del comparto fieristico, fortemente in difficoltà a causa di decisioni sbagliate proprio da parte dell’Esecutivo”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi in merito alla difficile situazione del comparto fiere.

ASSESSORE: PER ORA SOLO BRICIOLE – “Ad oggi – ha rimarcato – il Governo Conte ha stanziato solo briciole, nello specifico l’1,8% dei 408 milioni di euro a fondo perduto previsti. Di questo passo verrà completamente messo in ginocchio un altro settore italiano strategico che contribuisce a far conoscere al mondo le eccellenze lombarde”. “La Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – nei prossimi giorni metterà in campo una nuova misura proprio per sostenere il sistema fieristico, il Governo prenda esempio e si attivi immediatamente”.