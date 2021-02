Bollate. Il Sindaco ha consegnato le Medaglie d’Onore ai parenti di due cittadini bollatesi

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 2 febbraio 2021 – Sono due i bollatesi che quest’anno hanno ricevuto la Medaglia d’Onore (alla memoria) concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti.

Non potendo, a causa del Covid-19, ritirare la medaglia in Prefettura come di consueto, il Sindaco Francesco Vassallo ha invitato in Comune e consegnato il prestigioso riconoscimento ai figli dei militari bollatesi Valentino Savi e Mario Sossi, entrambi deportati e oggi deceduti. A ritirare sono stati i figli Gabriele Savi, accompagnato dalla mamma, e Claudio Sossi.

Per l’occasione il Sindaco ha consegnato anche una pergamena a sua firma, esprimendo l’orgoglio dell’Amministrazione comunale e della città.