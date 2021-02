Buccinasco. “Vita nel tempo sospeso”, con gli Amici della Biblioteca

Buccinasco (2 febbraio 2021) – Vita nel tempo sospeso. Riflessioni, racconti, esperienze vissute nel primo lockdown, quando all’improvviso tutti noi abbiamo dovuto imparare a convivere con una nuova quotidianità, costretti ad abbandonare le nostre abitudini e convivere con un virus che ha colpito e distrutto molte famiglie.

Nell’ambito della rassegna “BOOKcinasco”, patrocinata dal Comune, l’associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco propone domenica 7 febbraio alle ore 16 la presentazione del libro “Vita nel tempo sospeso”, a cura della Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco.

L’associazione, durante il primo lockdown, ha assegnato ai propri soci un “compito a casa”: scrivere qualche riga, una frase, un breve racconto che descrivesse il periodo di forzata clausura. In tanti hanno risposto e ne è nata una piccola grande raccolta di foto, poesie e parole in libertà che a fine 2020 sono state raccolte in un’unica pubblicazione. Si racconta l’attesa, la tristezza, la gioia delle piccole cose, il desiderio di ritornare a un “come prima”.

L’incontro, in assenza di pubblico, sarà trasmesso on line in diretta dalla Biblioteca comunale sulle pagine Facebook del Comune e della Biblioteca comunale e sul profilo Facebook degli Amici della Biblioteca.