Cesano Boscone. Don Luigi Caldera nominato Decano

MONS. AGNESI: «DOVRANNO OPERARE CON LA COLLABORAZIONE DEI LAICI IN UNA DIMENSIONE SINODALE»

Milano, 2 febbraio 2021 – Con un decreto firmato oggi, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha nominato i nuovi Decani della Diocesi, che scendono da 73 a 63 in seguito alla riarticolazione di alcuni territori, in particolare nella città di Milano. I nomi dei nuovi Decani sono stati individuati dall’Arcivescovo in base ai suggerimenti emersi nelle votazioni a cui, il 19 gennaio scorso, hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi.

La nomina dei nuovi Decani arriva in una fase particolare per la vita della Chiesa ambrosiana: è infatti in corso un cammino di riforma del Decanato stesso, una riforma che – come sottolinea il Vicario generale, mons. Franco Agnesi – «ha l’obiettivo di “ascoltare” tutti i segni di Vangelo presenti nel nostro territorio, quello geografico e quello “esistenziale”. Desideriamo crescere nella nostra capacità di giungere a decisioni “sinodali” per compiere scelte missionarie e sostenere la testimonianza evangelica nei vari ambiti della vita umana, dalla scuola alla salute, dal volontariato allo sport».

Con questo obiettivo, nei Decanati verrà introdotta, con un volto che sarà disegnato nelle prossime settimane, una nuova realtà, quella dell’Assemblea sinodale: «È una figura che è emersa, con forza e creatività, in questi mesi di riflessione – continua mons. Agnesi -. Al Decano si chiede non di caricarsi di un peso in più, ma di “dare una mano”, una mano che accoglie, una mano che scambia la pace, una mano che si collega ad altre mani di discepoli e missionari. Una cosa è certa: saranno soprattutto i laici ad animare e orientare il cammino decanale. In questo discernimento il Decano avrà il compito di essere segno di comunione, di tenere insieme e valorizzare i carismi e i servizi che lo Spirito suscita nella Chiesa».

Decani nominati dall’Arcivescovo di Milano per il prossimo quinquennio (dal 1° febbraio 2021 alla conclusione dell’anno pastorale 2025/2026)

Zona I

Affori Castiglioni don Tommaso Baggio Rota don Paolo Barona , Giambellino Giuliani p. Francesco (O.S.A.) Cagnola, Gallaratese, Quarto Oggiaro Meregalli don Andrea Centro Storico Zappa mons. Gianni Città Studi, Lambrate, Venezia Panzeri don Gianluigi Forlanini, Romana Vittoria Gallivanone don Franco Giovanni Navigli Cazzaniga don Walter Roberto Niguarda, Zara Zanchi p. Luca Luigi (S.S.S.) San Siro, Sempione, Vercellina Castiglioni don Giovanni (facente funzioni, in attesa di effettuare le votazioni) Turro Spinelli don Gabriele Carlo Vigentino Cretti don Federico Luca

Zona II

Appiano Gentile Villa mons. Erminio Azzate Zuccato don Cesare Besozzo Cantù don Maurizio Giuseppe Carnago Croci don Paolo Gallarate Festa mons. Riccardo Luino Zambenetti don Sergio Sesto Calende Villa don Maurizio Somma Lombardo Mascetti don Basilio Tradate Cazzaniga don Giovanni Valceresio Lunardi don Claudio Varese Panighetti mons. Luigi Paolo

Zona III

Alto Lario Sorte don Emilio Asso Resnati don Virginio Brivio Motta don Carlo Erba Pirovano mons. Angelo Lecco Milani mons. Davide Merate Biancaniello don Fabio Pompeo Missaglia Bonacina don Antonio Oggiono Mottadelli don Maurizio Porlezza Cazzaniga don Romeo Primaluna Galbiati don Lucio

Zona IV

Bollate Pessina don Maurizio Busto Arsizio Pagani mons. Severino Carlo Castano Primo Zappa don Marco Legnano Cairati mons. Angelo Magenta Salvioni can. Emanuele Rho Turba don Fabio Saronno Pontani don Riccardo Valle Olona Papini don Federico Villoresi Noè don Felice

Zona V

Cantù Redaelli don Luigi Carate Brianza Stevan don Sergio Luigi Desio Cesena mons. Giovanni Attilio Lissone Vimercati don Tiziano Monza Provasi mons. Silvano Seregno Seveso Molinari mons. Bruno Vimercate Puricelli don Angelo

Zona VI

Abbiategrasso Fizzotti don Piercarlo Cesano Boscone Caldera don Luigi Franco Melegnano Colombo don Mauro Melzo Zago don Paolo Giuseppe Giulio Rozzano Gallazzi don Bernardo San Donato Peschiera Violoni don Luca Treviglio Donghi mons. Norberto Trezzo sull’Adda Boriotti don Eugenio

Zona VII