“Giovani e affamati” – Evento PD Magenta

Magenta, 2 febbraio 2021 – Evento sui giovani sabato 6 febbraio (in streaming):

I giovani sono affamati.

Sono affamati di diritti, di lavoro, di opportunità, di futuro. Specialmente in un momento storico in cui spesso, troppo spesso, sono stati lasciati indietro.

La priorità sembra sempre un’altra e la politica e il dibattito pubblico raramente parlano del destino delle nuove generazioni. Ma il futuro è ora e i giovani hanno diritto di crescere in un mondo sostenibile, dove l’indipendenza non sia un miraggio e il lavoro sia tutelato e retribuito il giusto. Un mondo in cui scuola, formazione e università devono essere al centro dei piani per lo sviluppo.

Sabato 6 febbraio, alle ore 19, parleremo in diretta su Facebook di giovani e delle battaglie che li riguardano – ci riguardano! – con Paolo Romano, Segretario Giovani Democratici Milano, Nicole Colli, studentessa e attivista magentina e Andrei Daniel Lacanu, segretario Giovani Democratici Est Ticino.