Il 3 febbraio è San Biagio, a Milano la tradizione del panettone: ecco il perché

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2021 – Biagio di Sebaste era un medico e vescovo armeno vissuto nel III secolo d.C.: la tradizione cristiana e quella ortodossa narrano che una donna gli portò il figlio che stava soffocando per una lisca di pesce conficcata in gola e San Biagio lo benedisse. La sua benedizione fu miracolosa per il bambino, che riuscì a salvarsi. Per questo il medico venne fatto santo e dichiarato protettore della gola.

Una leggenda popolare milanese narra che una donna che, prima di Natale, si recò da un certo Frate Desiderio per fare benedire il panettone che lei aveva preparato per la sua famiglia. Il frate, disse alla donna che era molto occupato e di passare a ritirarlo nei giorni successivi, dopo averlo benedetto.

Passato il periodo di Natale, Desiderio rivide il panettone nella canonica: si era dimenticato di benedirlo! Essendo ormai secco, il frate pensò, visto che la donna non si presentò che anche la donna si fosse dimenticata ,e quindi, se lo mangiò nei giorni successivi, per non rischiare di doverlo buttare.

Ma, il 3 febbraio, giorno di San Biagio, avvenne un miracolo: la donna però si ripresentò per avere indietro il suo panettone benedetto. Ma, Frate Desiderio, imbarazzato, sapendo la fine che aveva fatto il panettone. Nonostante il frate Desiderio sapesse che il panettone era finito, decise comunque di andare in canonica a prendere l’ormai vuoto recipiente. Una volta arrivato nell’angolino dove aveva riposto ciò che rimaneva del panettone, scoprì con sua grande sorpresa che la carta era ancora gonfia, piena di un panettone grosso il doppio di quello che doveva benedire.