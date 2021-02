Incidente a Basiglio: investe ciclista e fugge, presa 69enne

asiglio (2 febbraio 2021) – È sedato e in prognosi riservata all’ospedale Humanitas di

Rozzano R.F, di 74 anni, che verso le 9.50 di oggi è stato coinvolto in un incidente avvenuto

sulla provinciale 122, all’altezza di via Cascina Torriggio a Basiglio. Secondo la ricostruzione

eseguita dagli agenti della polizia locale, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta

quando, nello svoltare verso Rozzano è stato urtato da una Hyundai i10, di colore blu

pastello. L’autista, dopo l’urto, si è data alla fuga. Mentre l’anziano ciclista è caduto

rovinosamente a terra, riportando un grave trauma facciale. L’ambulanza, intervenuta sul

posto, lo ha portato in codice rosso al pronto soccorso dell’Humanitas. Qui i sanitari, dopo

le prime cure, lo hanno sedato e ricoverato in terapia intensiva.

La responsabile del fatto è stata però rintracciata nello spazio di mezz’ora.

“Sulla rotonda – spiega il sindaco di Basiglio Lidia Reale – abbiamo due telecamere, una che

riprende tutta l’area e un’altra per la lettura delle targhe. La nostra polizia locale è così

riuscita a rintracciare rapidamente l’autista responsabile”. Si tratta di D.R., una donna di

69 anni residente a Binasco. Convocata in comando, le sono stati contestati i reati di

omissione di soccorso e fuga da incidente con feriti. La sua posizione potrebbe aggravarsi

nelle prossime ore.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti, dopo pochi minuti, due pattuglie della polizia

locale, una della centrale operativa intercomunale e una di Basiglio.

“Il sistema di videosorveglianza che abbiamo adottato – evidenzia l’assessore alla smart-

city, Marco Vicamini – si è rivelato decisivo e abbiamo stanziato ulteriori fondi per

ampliarlo”.