LEGGE DIPENDENZE, MAZZALI (FDI): INCONTRO CON FEDERSERD PER COINVOLGERE MAGGIORMENTE IL SETTORE PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2021 – “Pubblico e privato devono ricominciare a dialogare e a lavorare insieme: questo ho detto ai dirigenti regionali di FederSerD, con i quali ho avuto oggi un incontro, a seguito di un comunicato stampa in cui lamentavano di essere stati dimenticati da Regione Lombardia.

In questo comunicato viene detto che la legge sulle dipendenze patologiche la mia firma e quella del presidente Monti (legge regionale 23/2020 approvata a dicembre 2020) non valorizza il lavoro dei Servizi pubblici delle dipendenze – SerD e per questo è stato necessario un chiarimento. Ho grande stima per il servizio pubblico, che ritengo fondamentale nel percorso di cura delle dipendenze e patrimonio di conoscenza clinica. Anzi, le sue professionalità e le sue strutture vanno sfruttate appieno, sia per combattere le “vecchie” dipendenze, sia per affrontare le nuove, che comprendono non solo le droghe in senso classico.

La legge 23 è un punto di partenza e non di arrivo. Da qui quindi dobbiamo ripartire per lavorare in un percorso condiviso tra servizio pubblico e privato, che li veda protagonisti insieme per un obiettivo comune. Il confronto è aperto e giustamente la politica ha il dovere, sollecitata, di approfondire e dare risposte.”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia