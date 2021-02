Melegnano. Perde il lavoro a causa del covid e tenta suicidio, salvato da operatore sanitario

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 2 febbraio 2021 – Nella giornata di oggi, da uno stabile di via Toscana, un uomo di 40 anni circa, ha chiamato disperato la centrale operativa della First Aid One Italia di Bollate dicendo di volersi suicidare e di volerla farla finita gettandosi dal balcone, in quanto la situazione di crisi economica personale, dovuta alla perdita del lavoro a causa del covid, è diventata insostenibile.

Grande è stato l’operatore di turno, che con grande professionalità, come un Angelo, e in sinergia con i colleghi, ha intrattenuto al telefono distraendo l’uomo e invitandolo a desistere, in contemporanea ha inviato d’urgenza i colleghi, inviando sul posto dei mezzi di soccorso insieme alle forze dell’ordine. Una volta individuato l’appartamento, l’uomo è stato così salvato e affidato ai sanitari per le cure del caso.

V. A.