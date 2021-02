(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2021 – “La decisione di finanziare una serie di strutture “ ad hoc “ in un momento come questo in cui si dovrebbe concentrare gli sforzi economici per aiutare il commercio e le famiglie, oltre al reperimento di dosi di vaccino per tutta la popolazione, appare incomprensibile soprattutto perché promossa dallo stesso Commissario Arcuri.

Pensiamo che quest’operazione sia priva di fondamento oltre che un affronto alla società in grandissima sofferenza economica, poiché le vaccinazioni potrebbero essere somministrate tranquillamente in contesti come dimostra la chiesa anglicana che ha messo a disposizione i luoghi di culto, cattedrali comprese. Peraltro, avendo un comparto economico come quello dello spettacolo in crisi, ci sembra sensato ridare ossigeno alle tante aziende che forniscono delle ottime tensostrutture anche adattate alla bisogna, se non utilizzare le strutture dell’Esercito, della Croce Rossa e della Protezione Civile Milanese per esempio, sulle quali possono essere tranquillamente poste le “primule” come logo di riconoscimento. Ci sembra possa essere interessante conoscere il parere dello stesso arch. Boeri, peraltro esponente di sinistra, storicamente attento ai disagi e ai temi critici della Società. Oppure ci siamo persi qualche passaggio ?”

Così in una nota il consigliere Simone Sollazzo e gli esponenti del Comitato promotore di Milano Concreta sul progetto “Primula”.

Redaszione