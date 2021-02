REGIONE, LUCENTE (FDI): FIDUCIA A FONTANA. ADESSO BASTA PERDERE TEMPO, DOBBIAMO LAVORARE

“Fratelli d’Italia ha rinnovato con convinzione la sua fiducia al presidente Fontana”, dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fdi in Regione Lombardia riguardo alla mozione di sfiducia che è stata discussa e respinta oggi in Consiglio.

“L’opposizione è stata sconfitta per l’ennesima volta, mi auguro che adesso abbia capito che la maggioranza è forte e coesa. Adesso però basta! Il Consiglio deve lavorare per il bene dei cittadini, deve affrontare una pandemia e deve pensare ai problemi reali della gente. Non possiamo continuare a perdere tempo con queste mozioni di sfiducia inutili, che ci fanno solo rallentare il lavoro che giustamente i lombardi si aspettano da tutti noi”.