VACCINAZIONI ANTI COVID, FORONI: GRANDE MISSION, FIERI DI PARTECIPARE CON LA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE

Milano, 02 feb) “Una grande mission, a cui sono fiero di collaborare insieme a Guido Bertolaso e con la nostra Protezione civile. Abbiamo competenze di supporto, di tipo organizzativo e logistico, che non nascono all’improvviso, non hanno bisogno di essere create: i nostri 300 mila volontari hanno dedicato il loro tempo libero dall’avvio dell’emergenza a febbraio 2020 fino alla fine dell’anno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, oggi nel corso della presentazione di Guido Bertolaso come consulente per la campagna di vaccinazione anti Covid.

Un modello di sostegno non nuovo, ha aggiunto Foroni, “se pensiamo alla bellissima esperienza dello scorso autunno con l’organizzazione degli hub per il vaccino antinfluenzale perfezionata insieme a tanti sindaci e amministratori locali. In tutti i casi erano presenti i nostri volontari. Sono tantissime le mansioni in cui il nostro personale è stato impegnato. Grazie a tutte queste esperienze il nostro volontariato sarà ancora a fianco delle autorità per garantire la massima collaborazione”

“Mi auguro – ha detto in conclusione Foroni – che ci sia un maggior coinvolgimento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, anche perché per questa campagna vaccinale ci sarà bisogno di un’organizzazione strutturata e delle leggi necessarie che permettano al nostro volontariato di essere consapevole del valore di questa fondamentale iniziativa”.