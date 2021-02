Abbiategrasso. Emergenza Covid-19 e contrasto alla povertà: 272mila euro per l’acquisto di generi di prima necessità

Via alle domande di collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di interventi

ABBIATEGRASSO 3/2/21 – 272mila euro di fondi a disposizione per l’acquisto di generi di prima necessità: via alle richieste di collaborazione con il Comune per il contrasto alla povertà. Con deliberazione di Giunta comunale del 27 gennaio 2021, è stato approvato il documento “Linee d’indirizzo per la co-progettazione d’interventi di contrasto all’emergenza alimentare e alle povertà – Documento d’indirizzo per la co-progettazione d’interventi con Enti del Terzo Settore”.

Scopo principale è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione d’interventi di contrasto all’emergenza alimentare e alle povertà, sperimentando modelli innovativi, capaci di proseguire per oltre il termine dell’emergenza Covid-19.

“Si tratta di un progetto di ampio respiro, in quanto avrà durata triennale – spiega l’assessore Rosella Petrali -. Obiettivo, oltre la distribuzione degli aiuti, anche la collaborazione per l’individuazione delle fasce più esposte a rischio di povertà e l’individuazione degli strumenti più utili in ordine ad efficienza ed efficacia. Le risorse messe a disposizione sono 172mila euro di contributi erogati dallo Stato, più altri 100mila messi a disposizione del Comune, finalizzate esclusivamente all’acquisto di generi di prima necessità. A questi si aggiungono 7.000 euro annui come contributo di coprogettazione agli Enti che saranno selezionati”.

Obiettivo operativo più immediato è quindi quello di creare una rete di Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio di Abbiategrasso, capace di intercettare i bisogni emergenziali in collaborazione con il servizio sociale professionale. In secondo luogo curare la rete di distribuzione degli aiuti alimentari di cui dispone il Comune di Abbiategrasso sia in forza delle risorse statali sia in forza delle risorse proprie messe in campo a fine 2020. Infine accrescere la capacità d’intervento e progettazione degli Enti del Terzo Settore operanti sul territorio di Abbiategrasso.

“La nostra Amministrazione dà un segnale forte nel contrasto alla povertà mettendo a disposizione dei fondi aggiuntivi e pensando a una progettualità più ampia che andrà anche oltre alla situazione di emergenza attuale – commenta il sindaco Cesare Nai -. Sono certo che troveremo in questo progetto l’attiva e proficua collaborazione delle realtà che operano nella nostra città”.

Sul sito del Comune di Abbiategrasso è consultabile l’avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore con tutte le informazioni sul progetto, sui requisiti necessari per fare domanda, e sulle modalità di partecipazione. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 17 febbraio 2021.

