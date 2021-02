Corsico. Incidenti: bambina di 11 anni investita in via Curiel, 56enne in via Vittorio Emanuele

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 febbraio 2021 – Buio e asfalto viscido dalla pioggia tra le cause di due incidenti avvenuti questa sera intorno alle ore 18.45, in via Curiel, angolo via Marzabotto, al Q.re Lavagna, una bambina di 11 anni è stata investita da una vettura. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Baggio, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Gaetano Pini per una ferita ad un arto.

Quasi contemporaneamente, in via Vittorio Emanuele, la parallela al Naviglio, all’altezza del centro storico, un 56enne è stato investito, riportando lievi ferite, e dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Misericordia Arese, è stato trasportato in codice verde.

In entrambi i casi sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e accertare le responsabilità.

V. A.