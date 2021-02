Draghi. Dichiarazione Spada, Presidente di Assolombarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2021 – “La caratura e lo spessore di Mario Draghi sono il marchio distintivo di un italiano che nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, grazie alle sue competenze e al suo lavoro, ha saputo raccogliere un grande prestigio e una stima condivisa – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda –. Tempi straordinari esigono sforzi ed energie straordinarie. Il nostro Paese purtroppo sconta, ormai da tempo, una preoccupante mancanza di visione, di pianificazione e di credibilità. Proprio ora in cui siamo davanti alla più grande opportunità di cambiare strutturalmente l’Italia con il PNRR, servono responsabilità e competenze. Un governo che rafforzi la fiducia dei cittadini e delle imprese e che sia in grado di mettere a terra la parte di execution degli ingenti fondi che l’Europa ci ha messo a disposizione con il Recovery Fund. Una priorità che auspichiamo sia l’unica bandiera dietro la quale tutta la politica si schieri, unita, nel bene dell’Italia”.

Redazione