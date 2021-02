Guardie Ecologiche Volontarie. Pase (Lega): “Il Sindaco Sala ci ripensi e le impieghi per controllare gli assembramenti”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio. “Sono molto dispiaciuto che il Comune di Milano non valorizzi questa categoria di volontari che potrebbe avere un ruolo fondamentale in un momento come questo. Il Sindaco Sala, infatti, anziché avvalersi dell’attività di controllo del territorio effettuata gratuitamente dalle GEV, ha deciso di metterle in panchina”. Così interviene il Presidente della Commissione Ambiente al Pirellone, Riccardo Pase, raccogliendo l’appello delle circa 200 Guardie Ecologiche Volontarie milanesi, che lamentano di non poter più essere operative da oltre un anno. “Regione Lombardia – prosegue Pase – ha inoltre approvato da poco una nuova legge con l’obiettivo di valorizzare questa risorsa importante, composta solo da personale volontario. Per molte realtà territoriali le GEV rappresentano non solo un importante presidio del territorio con funzioni di controllo e tutela della biodiversità, ma sono impiegate anche nel settore dell’educazione ambientale per promuovere un comportamento sostenibile. A Milano ci sono circa 200 unità, che corrisponderebbero a quasi 33.600 ore di lavoro che, ad oggi, sono andate inutilmente perse. Invito il Sindaco Sala – conclude Pase – a ripensare a questa decisione e a coinvolgere questi operatori sul territorio, che messi nelle condizioni di poter operare in piena sicurezza, potrebbero utilmente svolgere il delicato compito di spiegare ai cittadini milanesi le criticità legate agli assembramenti nella trasmissione del Covid 19”.