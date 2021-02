Abbiategrasso. Approvato il Bilancio di previsione

“Abbiamo anticipato i tempi per avere più libertà di agire da subito”

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 4/2/21 – Il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione 2021/2023. Il punto all’ordine del giorno è stato discusso nella seduta di mercoledì 3 febbraio. “Quest’anno abbiamo voluto approvare il Bilancio in largo anticipo rispetto a quanto avveniva gli scorsi anni – ha sottolineato il sindaco Cesare Nai in apertura della discussione -, mantenendo le linee generali dell’anno precedente nonostante la crisi pandemica, ma riservandoci ovviamente fin da subito la possibilità di inserire opportune variazioni per gli interventi necessari. Questo per avere maggiore libertà di agire e di investire durante tutto l’anno, vista anche la particolare situazione di emergenza”.

Lo stesso concetto è stato ribadito anche durante l’esposizione del piano finanziario da parte dell’assessore alla partita Francesco Bottene: “Abbiamo deciso di accelerare con l’approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023, documento contabile preminente degli enti locali, da una parte per consentire agli uffici comunali di iniziare a poter impegnare le spese (quindi un bilancio con una forte valenza amministrativa) e dall’altra seguire gli accadimenti che ci saranno nei prossimi mesi dal momento che è presumibile che assisteremo ad una forte volatilità sia delle entrate che delle uscite – ha precisato -. Quanto oggi in approvazione sarà quindi oggetto di ulteriore continua modifica rispetto alla sua adeguatezza in funzione di variabili oggi non ancora completamente prevedibili (es. ulteriori trasferimenti statali, eventuali mancate entrate, etc..).

Per la parte investimenti, sull’esercizio 2021, sono da evidenziare gli interventi manutentivi sul patrimonio scolastico finanziati con contributi Stato per complessivi 4.992.833,00 euro, realizzazioni di piste ciclabili per 400.000,00 euro finanziati con contributo regionale, e incarichi di progettazione per 200.000,00 euro finanziati con concessioni cimiteriali.

Altra importante novità del Bilancio è la riduzione della aliquota Imu, dall’1,06% allo 0,6 % per gli immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale a canone convenzionato, approvata grazie ad un emendamento presentato dai capigruppo di maggioranza, e volta a favorire in questo momento di crisi la possibilità di stipula di contratti con condizioni certe e tutelanti sia per gli affittuari che per i proprietari.

Redazione