APERTURA IMPIANTI SCI IN ZONA GIALLA, ASSESSORE MAGONI: PRIMO PASSO PER RILANCIO ECONOMIA E TURISMO MONTAGNE LOMBARDE

“VIA LIBERA DAL 15 FEBBRAIO È UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 febbraio 2021 – “Un primo importante riconoscimento per il mondo della montagna. È da settimane che porto avanti in tutte le sedi la battaglia per la riapertura in sicurezza degli impianti di risalita. Il protocollo messo a punto dalle Regioni è frutto di un lavoro che vuole tenere insieme la priorità sanitaria, che per tutti resta al primo posto, ma anche la giusta valorizzazione dell’economia della montagna, a oggi completamente dimenticata. Una boccata d’ossigeno per un settore che sta soffrendo una crisi senza precedenti. Spero davvero che questa riapertura sia l’inizio di una nuova era, con la ripresa di un turismo fondamentale per la Lombardia. Sono convinta che la montagna debba essere centrale nel dibattito politico di rilancio del nostro Paese”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design, commenta la notizia del via libera, da parte del Comitato tecnico scientifico, per gli impianti di risalita nelle ‘zone gialle’ a partire dal prossimo 15 febbraio.

“Per questo motivo, domani mattina, venerdì 5 febbraio, alle ore 10 in tutte le principali stazioni sciistiche della Lombardia e d’Italia – ricorda l’assessore – si terrà, ancora con maggior entusiasmo, un flash mob del mondo della neve intitolato ‘Per chi suona la montagna’. Un segnale di forte compattezza di tutto il comparto, con la volontà di richiamare l’attenzione su un settore particolarmente falcidiato dalla pandemia, che ha voglia di ricominciare”. “Operatori, appassionati, maestri di sci e autorità: tutti insieme – conclude Magoni – per sostenere un patrimonio naturale, culturale, sportivo e turistico che merita di essere valorizzato dopo mesi di difficoltà”.

Redazione