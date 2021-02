Bennet al fianco di AIRC per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2021. Anche quest’anno Bennet sostiene Fondazione AIRC con l’iniziativa “Le Arance rosse per la Ricerca”.

A partire da giovedì 4 febbraio – Giornata Mondiale contro il Cancro – e fino ad esaurimento scorte, a fronte dell’acquisto di una reticella di arance rosse italiane, disponibili in tutti i punti vendita Bennet o su www.bennet.com, AIRC riceverà una donazione di 50 centesimi.

Bennet si impegna quindi a supportare e diffondere questa iniziativa attraverso tutti i canali fisici e digitali in gestione dell’Azienda.

Oltre ad aiutare concretamente la ricerca oncologica, questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare i consumatori sull’importanza della prevenzione, che può avvenire anche attraverso l’adozione di comportamenti e abitudini salutari. Sappiamo infatti che il cibo che consumiamo può influire sulla nostra salute ed esserne un prezioso alleato se, oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato, riduciamo fattori di rischio come la sedentarietà e l’obesità. I ricercatori hanno infatti scoperto che essere fisicamente attivi incide su alcuni meccanismi essenziali dell’organismo, come il metabolismo energetico e ormonale, l’infiammazione e il sistema immunitario.

Bennet aderisce dal 2017 all’iniziativa “Le Arance rosse per la Ricerca”. Grazie al sostegno dei propri clienti, dall’inizio della collaborazione sino al 2020 sono stati raccolti e donati circa € 24.000 che hanno contribuito a garantire continuità agli oltre 5.000 ricercatori AIRC che lavorano ogni giorno per trovare nuove cure contro il cancro.

