GELSIA AMBIENTE DA RECORD: RACCOLTA DIFFERENZIATA 2020 SOPRA L’80%

Desio, 04 febbraio 2021 – Finalmente ci siamo: dopo anni di lavoro, investimenti e tanta attività di comunicazione

per sensibilizzare i cittadini, il 2020 centra l’obiettivo dell’80% medio di raccolta

differenziata sull’intero bacino servito da Gelsia Ambiente, 26 comuni per 445.000

abitanti e migliaia di aziende.

Il dato finale parla del 80,78% di RD, su un totale di 185.199 tonnellate di rifiuti gestiti

sul territorio e tramite le piattaforme ecologiche presidiate.

Una prima considerazione: il valore di RD è in crescita rispetto al dato 2019 (79,69%)

di più di un punto percentuale, e tale punto è molto importante considerando che nel

corso dell’anno la pandemia da COVID-19 ha portato alla sospensione della raccolta

differenziata per i soggetti positivi o posti in quarantena e l’aumento dell’usa e getta

nelle strutture collettive.

Una seconda considerazione: all’origine della crescita della raccolta differenziata sul

territorio vi è l’introduzione del sacco blu “RFID”, che misura il numero di sacchi esposti

dagli utenti. E non tutti i comuni serviti ancora ne beneficiano in quanto nel 2020, causa

pandemia, l’avviamento del nuovo servizio negli ultimi comuni è stata sospesa e rinviata

a tempi migliori. È pertanto plausibile aspettarci una ulteriore crescita quando il

programma sarà completato.

I dati nel dettaglio: il valore medio del 80,78% si colloca tra la punta massima del

87,11% del comune più virtuoso e il dato minimo del 72,4% su cui, appunto, pesano i

comuni dove i servizi della Società sono parzialmente attivi. 14 comuni su 26 hanno

superato la soglia del 80%.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara il Direttore Generale di Gelsia

Ambiente Antonio Capozza – che va a premiare gli sforzi fatti negli ultimi cinque anni.

L’ 80% era l’obiettivo dichiarato pubblicamente quando è stato avviato il progetto della

misurazione col sacco RFiD non per particolari calcoli matematici ma perché, quando

siamo partiti con la sperimentazione a Lissone e Seveso, questa cifra rappresentava

la best practice del mercato e noi a questa puntavamo. Collocarci tra le prime aziende

italiane del settore. Ricordo solo che nel 2015 si partiva dal 66%, valore già allora

superiore alla media nazionale”.

Il futuro? Chiudere il cerchio dell’innovazione RFID sui comuni mancanti, pandemia

permettendo, aiutare i nostri comuni nell’introdurre la tariffazione puntuale

considerando che, laddove adottata, ha contribuito ad aumentare ulteriormente la

differenziata del 3-4%, verificare la possibilità di riciclare sul territorio altre frazioni di

rifiuto, come i pannolini/tessili sanitari, che da soli valgono circa il 4% dei rifiuti solidi

urbani e che la società in molti comuni già raccoglie separatamente, aumentare le

iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini, tutte azioni che si collocano nell’ambito

del pacchetto dell’economia circolare e della riduzione delle emissioni per la produzione

di beni e per lo smaltimento dei rifiuti.

Un’attestazione della bontà del lavoro svolto dalla società è stata recentemente fornita

dall’annuale classifica stilata da Legambiente Lombardia, che assegna la patente di

Comuni Rifiuti Free a quelli che, oltre a superare la soglia del 65% di RD hanno conferito

meno di 75 kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile. Tra i premiati per i dati

anno 2019 Briosco, Cesano Maderno, Limbiate, Seveso e Triuggio.

“Di strada ne è stata fatta molta – conclude il Presidente di Gelsia Ambiente Sandro

Trabattoni – e sono soddisfatto del lavoro svolto, che ha portato Gelsia Ambiente ai

vertici del settore. Abbiamo ancora alcuni aspetti pratici da migliorare ma stiamo già

lavorando, con la collaborazione delle nostre Amministrazioni, per risolverli. E poi ci

attendono nuove sfide in campo ambientale: il futuro potrà dirsi tale solo se sarà

sostenibile. Il recente ingresso della società nel Gruppo A2A, che ha fatto dell’Economia

Circolare uno dei pilastri del proprio piano strategico decennale, non potrà che

agevolarci in queste azioni.”