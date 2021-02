Gli italiani e le linee erotiche

Milano, 4 febbraio 2021 – I tempi sono cambiati, il telefono non è più il solo mezzo per ottenere un contatto con persone sconosciute e spesso lontane dalla nostra città. Accanto al telefono abbiamo oggi mezzi molto più potenti e interattivi, quali i social media, internet in generale e, più nello specifico, strumenti di videochiamata gratuiti come Skype e Whatsapp, solo per citare i più conosciuti e utilizzati nel mondo. Si potrebbe pensare, quindi, che l’accesso all’eros gratuito, quale presente su siti per adulti e mezzi come la Webcam, che permettono un contatto non solo vocale ma anche visivo, abbiano reso decisamente obsoleto il telefono come mezzo di comunicazione e soprattutto di conoscenza, da utilizzarsi anche per incontri “piccanti” online. Certamente il ricorso al puro e semplice sesso telefonico è stato molto ridimensionato nel tempo, non sono più i tempi delle chiamate intercontinentali a 3 euro al minuto, e non ci sono più famose pornostar a pubblicizzare questi servizi nelle tv locali, tuttavia, non bisogna dare per scontato che non vi sia più alcun interesse in una semplice linea erotica, in quanto non è così, questi servizi, nonostante tutto quanto esposto sopra, hanno ancora una fetta di mercato degna di nota, per quanto decisamente inferiore rispetto a 15 anni fa, ovvero prima che internet e servizi di chat video diventassero popolari e facilmente accessibili come oggi, per merito di una sempre maggiore copertura dell’Adsl nel nostro paese.

Il fascino dei telefoni erotici

Come detto sopra, quindi, seppur circondati da nuove tecnologie, tanti italiani fanno ancora ricorso alle linee erotiche, anzi, forse proprio a causa del dilagarsi di tutti questi servizi Tech, si ha bisogno alle volte di ritrovare una sfera più romantica, di dare modo alla fantasia di esprimersi, al cervello di lavorare e di sfruttare più la melodia di una voce sconosciuta e senza volto che farsi inondare di immagini hard alle quali siamo oramai fin troppo abituati.

La possibilità di intrattenere anche lunghe conversazioni con una donna disponibile a parlare senza inibizioni è quello che rende ancora molto affascinante chiamare un numero erotico: non solo sesso, ma anche sfogo, comprensione, coccole e perché no, consigli riguardo la sfera sessuale e la vita di coppia. Queste sono le ragioni: chi vuole semplicemente eccitarsi può oggi farlo senza spendere nulla, chi decide di spendere ben 1 euro al minuto lo fa per altre ragioni, per avere qualcosa che nei siti per adulti e di webcam non c’è, ovvero un rapporto più umano, quasi di amicizia con la persona dall’altra parte del filo.

Chiaramente ci sono ancora tante persone che chiamano i numeri 899 solo per fare sesso al telefono o per ottenere dei giochi di ruolo particolari, fetish e spesso di dominazione, ad esempio le padrone al telefono sono molto ricercate, perché agli uomini piace il gioco dell’umiliazione, di farsi comandare, almeno virtualmente e nei momenti di piacere, da padrone autoritarie e severe, ma anche in questo caso, grazie al fatto di dover utilizzare molto la propria fantasia, questi servizi non possono essere considerati meri servizi hard fini a se stessi, e chi chiama non sempre può essere messo sullo stesso piano di chi frequenta ben noti siti per adulti quali PornHub, per esempio.

Sesso e altro…

In buona sostanza, con i numeri erotici si parte dall’idea del sesso al telefono, ovvio, però poi si sviluppa un discorso molto più ampio, una tipo di rapporto virtuale che non si crea guardando film hard e neanche stando in webcam per qualche minuto a guardare una ragazza che si spoglia. Spesso le linee erotiche fungono quasi da linea amica. Tutti siamo diversi e cerchiamo cose diverse, ad ogni modo un telefono hard si presta più alla semplice compagnia, sebbene “piccante” ed erotica, che al semplice godimento sessuale fine a se stesso.

L. M.