Gli uffici Scelta e Revoca dell’ASST Rhodense ricevono solo su appuntamento

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 febbraio 2021 – A causa dell’emergenza sanitaria gli uffici Scelta e Revoca di Garbagnate, Bollate, Corsico, Paderno e Rho sono aperti al pubblico solo su appuntamento. E’ possibile contattare i servizi via mail o telefonicamente. Purtroppo, nonostante le varie sollecitazioni, in molti centri si registra un numero importante di persone che si presentano presso gli Uffici senza avere una prenotazione e che pertanto non possono essere ricevute, in base alle norme di prevenzione del contagio.

L’ASST Rhodense sta gestendo le numerose mail e richieste che pervengono agli uffici, talvolta con ritardo, ma assicurando a tutti i cittadini la presa in carico delle esigenze rappresentate.

Si invitano gli utenti a collaborare per una migliore gestione del servizio, evitando di presentarsi agli sportelli senza appuntamento.

I contatti mail e telefonici sono disponibili sul sito dell’ASST Rhodense, alla pagina

http://www.asst-rhodense.it/inew/ASST/strutture/SR.html