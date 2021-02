Milano. Tecnologie e comfort nel nuovo reparto mielolesi dell’ASST Gaetano Pini-CTO

Stanze dotate di domotica e altre tecnologie per agevolare la movimentazione e il soggiorno dei pazienti, ambienti funzionali e confortevoli, una nuova vasca che consente la riabilitazione di chi è in carrozzina. Inaugurato il nuovo reparto destinato ai pazienti para e tetraplegici

(mi.lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2021 – L’ASST Gaetano Pini-CTO ha inaugurato al Presidio CTO il nuovo reparto dedicato ai pazienti mielolesi, ovvero persone para o tetraplegiche che hanno subito una lesione del midollo spinale. Fiore all’occhiello dell’ASST, il reparto mielolesi ha cambiato volto: gli spazi sono più ampi e funzionali alle esigenze dei pazienti in carrozzina, nonché più confortevoli e colorati, le stanze sono dotate di impianti di domotica e altre tecnologie per agevolare la movimentazione dei pazienti. La ristrutturazione ha riguardato sia l’area di degenza sia le palestre utilizzate per la riabilitazione dei pazienti, così come la piscina che è stata dotata di un sollevatore a soffitto per consentire l’immersione del paziente in carrozzina. “È molto importante per i nostri pazienti, che trascorrono in reparto lunghi mesi tra gli interventi, la riabilitazione e la terapia occupazionale essere accolti in spazi adeguati alle loro esigenze – spiega il dott. Antonello Caserta Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi –. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere anche il personale sanitario nella progettazione dei nuovi spazi perché chi lavora in questo reparto è altamente qualificato e ben conosce le esigenze dei pazienti mielolesi”.

Sono state realizzate 11 stanze di degenza, sia doppie sia singole, con bagno in camera, dotate di solleva-pazienti elettrico a soffitto. Le stanze singole sono dotate di domotica per agevolare i pazienti che non hanno ancora recuperato autonomia e mobilità. È presente in reparto anche un bagno assistito dotato anch’esso di solleva-pazienti elettrico e un vasca adattata alle esigenze dei pazienti. Data la necessità di trascorrere molto tempo in ospedale è stato realizzato anche uno spazio lavanderia attrezzato con lavabiancheria e asciugatrice a uso dei pazienti. Lo spazio di degenza è collegato con l’area riabilitativa, dove si trovano le palestre, gli spazi utilizzati per la terapia occupazionale nei quali il paziente impara a muoversi in carrozzina simulando le attività del quotidiano (utilizzare la cucina, curare l’igiene personale, guidare un auto, ecc.) e la vasca riabilitativa. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri pazienti degli spazi così belli e funzionali. Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto ma ne è valsa la pena perché ora siamo in grado di offrire non solo le competenze specialistiche dei nostri professionisti, ma anche un soggiorno migliore a chi trascorrerà con noi mesi importanti per la propria salute e per la propria vita. Qui i pazienti, infatti, imparano a convivere con la disabilità nella maniera più serena possibile”, dice il dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

La ristrutturazione del reparto rientra in un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi dell’ASST, finanziato dallo Stato e da Regione Lombardia, che ha interessato diversi reparti, tra cui gli ambulatori pediatrici. Il rapporto tra l’ospedale e la città di Milano è il filo conduttore della rivisitazione grafica dei reparti. Per la UOC mielolesi è stato scelto il Duomo di Milano, con la piazza e i tram, come simbolo del reparto.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione specialistica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO – evoluzione della Scuola Ortopedica milanese nata nel 1874 – è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e fisiatria. L’Azienda accoglie ogni anno più di 800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate di robotica. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatiche e della Malattia di Parkinson.

V.A.