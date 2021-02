NIGUARDA. SCADE IL 15 FEBBRAIO IL BANDO PER LO SPAZIO COMMERCIALE DESTINATO A PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER MIGLIORARE IL BENESSERE COLLETTIVO DEL QUARTIERE

L’avviso pubblico è stato aperto dalla storica Società Cooperativa Abitare, che nei prossimi mesi metterà a bando altri spazi per far rifiorire le attività commerciali e sociali dei quartieri di Niguarda, Affori e Dergano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2021 – Scade il 15 febbraio l’avviso pubblico per l’assegnazione di uno spazio commerciale nel quartiere Niguarda, aperto di Abitare Società Cooperativa. Il bando è destinato a realtà imprenditoriali capaci di sviluppare attività di innovazione sociale con l’obiettivo di migliorare il benessere collettivo di Niguarda e anche dei quartieri limitrofi Affori e Dergano. Lo spazio, composto da una parte interna di 218 mq, una parte esterna di 107 mq e cantina di 106 mq, si trova in via Terruggia nell’ambito di un complesso abitativo di oltre 18.000 metri quadri, tra via Terruggia e via Val di Ledro, composto da oltre 350 alloggi a proprietà indivisa, il più grande della cooperativa.

Il terreno fu acquistato nel 1955 e nel 1958, all’interno del secondo edificio completato, venne aperto uno spaccio di generi alimentari della cooperativa. Il progetto abitativo prevedeva innovazioni importanti per l’epoca: gli ascensori, la portineria, le centrali termiche, e poi anche un salone sociale e uno spazio dedicato ai bambini. In quel contesto nacque anche il Circolo Familiare Lavoratori, il primo consiglio di amministrazione era composto da magazzinieri, fabbri, fattorini, impiegati. Il primo presidente fu un lattoniere.

Dopo anni di sofferenza per i negozi di vicinato, durante i quali molte attività hanno dovuto chiudere perché soffocate dalla grande distribuzione, alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni a Dergano, dove sono nate numerose attività sociali, culturali e commerciali che hanno fatto fiorire il quartiere, Abitare Società Cooperativa ha deciso di mettere a bando una decina di spazi commerciali sfitti da molto tempo con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale dei quartieri attraverso la nascita di nuove realtà che sappiano coniugare socialità e commercio, integrazione e politiche del lavoro.

Abitare Società Cooperativa è la più grande cooperative abitativa di Milano, nata dalla fusione di 3 storiche Cooperative (Edificatrice Niguarda fondata nel 1894, Unione Operaia di Affori – 1903, Edificatrice di Dergano – 1904) il cui patrimonio immobiliare è composto da 25 stabili, circa 2.642 unità abitative, oltre 6.000 soci, 23 sale sociali, 90 spazi commerciali, un teatro (il Teatro della Cooperativa), un centro culturale, un’attività di doposcuola, un’associazione di promozione sociale e molteplici realtà che da molti hanno lavorano stabilmente in rete, distribuiti nei quartieri di Niguarda, Affori e Dergano.

Nei prossimi mesi saranno messi a bando gli altri spazi nei quartieri di Niguarda, Dergano e Affori.

Il bando: https://bit.ly/3qvAdB9.

Per l’assegnazione dello spazio Abitare intende privilegiare progetti imprenditoriali con le seguenti caratteristiche:

– alto contenuto innovativo in termini di attività sociali in favore dei cittadini del quartiere e dei soci;

– sostenibilità economica;

– creazione di opportunità di lavoro di qualità in favore del territorio;

– miglioramento del benessere collettivo del quartiere;

– capacità di integrazione con le attività e le imprese attive in zona, favorendo lo sviluppo di una rete di collaborazione con altre realtà per far nascere nuovi progetti per il territorio;

– portavoce dei bisogni e desideri del quartiere;

– sviluppo dell’identità del territorio e delle conoscenze collettive;

– apertura e accoglienza verso il quartiere e i suoi abitanti.

Abitare offre ai promotori dell’idea selezionata un percorso di coprogettazione per la sua realizzazione, che prevedrà:

– integrazione dell’idea con gli obiettivi di Abitare Società Cooperativa e con le esigenze/potenzialità del territorio;

– accompagnamento di condivisione del progetto con il quartiere e la sua comunità.

Inoltre Abitare si farà carico:

– della ristrutturazione dei locali tenendo in considerazione le esigenze e le caratteristiche dell’idea progettuale selezionata (rimangono esclusi gli arredi e i macchinari necessari alla realizzazione dell’attività);

– implementare e a sostenere l’attività con ricaduta sociale anche attraverso attività di raccolta fondi e di progettazione, in stretta collaborazione e coordinamento con il soggetto attuatore.

Redazione