POOL ANTITRUFFE. ARRESTATO TRUFFATORE DI UNA COPPIA DI ANZIANI CONIUGI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2021 – Nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Milano dott. Eugenio Fusco e diretta dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Cristian Barilli, svolta congiuntamente da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano in servizio presso il Pool Antitruffe della Sezione di Polizia Giudiziaria – Procura della Repubblica, nella prima mattinata del 3 febbraio 2021 è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip dott. Carlo Ottone De Marchi, nei confronti di un soggetto italiano Q.D. (di 54 anni) in relazione ad una grave truffa commessa in danno di persone anziane.

L’attività di indagine che ha portato all’arresto ha avuto origine da una segnalazione telefonica pervenuta nel mese di ottobre 2020. L’indagato Q.D., a partire almeno dal luglio 2019, approfittando di una lunga amicizia familiare nata in quanto vicini di casa, intensificava i propri rapporti con una coppia di anziani coniugi, facendosi consegnare circa 30.000 euro, praticamente i risparmi di una vita.

Il raggiro con il quale le vittime sono state indotte in errore è consistito nel rappresentare loro la necessità di effettuare versamenti all’Amministrazione Giudiziaria per ottenere il dissequestro del proprio patrimonio ed evitare di finire in carcere.

Non potendosi escludere che possano esserci altre vittime di reati analoghi, è opportuna la massima diffusione della notizia e della foto del soggetto responsabile di tali reati, al fine di individuare ulteriori episodi e consentire ad altre vittime di presentare, una volta eventualmente riconosciuto, denuncia presso le competenti autorità.

A tal fine, si segnala alle persone che leggendo la notizia riconoscano nelle modalità sopra descritte episodi da loro patiti, l’opportunità di contattare il Pool Antitruffe della Procura di Milano al numero 02.54332703.

