Progetto di legge regionale Fratelli d’Italia su revisione governance Parco Agricolo Sud Milano

Di Marco (M5S): “La proposta è troppo lacunosa, venga ritirata subito”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2021 – Oggi, nella seduta dell’VIII Commissione Agricoltura, montagna, foreste e parchi, si è svolta l’audizione delle associazioni ambientaliste sul progetto di legge (Pdl) 106 proposto da Fratelli d’Italia che modificherebbe l’attuale schema Parco Agricolo Sud.

“Come Movimento 5 Stelle Lombardia siamo sempre stati impegnati ad ascoltare e valutare la proposta sul tavolo ma oggi pensiamo di poter dire che questo PDL ci provoca delle serie perplessità.

È un pdl al momento troppo lacunoso, così come sottolineato dalle associazioni ambientaliste che ho chiesto di audire.

Per questo motivo chiediamo al consigliere Lucente di ritirarlo, altrimenti sarà chiaro l’intento di far mettere le mani di Regione su questa importante risorsa per tutti i Cittadini”, dichiara il Consigliere regionale Nicola Di Marco.

“In questa proposta la governance viene modificata: il direttivo passerebbe da 11 a 4 membri senza le associazioni ambientaliste e organizzazioni agricole, fondamentali nella direzione di un parco oltre che importanti sentinelle per la tutela del nostro Territorio. Non vengono inoltre affrontate le difficoltà economiche ed operative dell’Ente causate anche dalla imperfetta riforma Delrio, così come sottolineato anche dalle associazioni presenti. Un altro tema che andrebbe valutato attentamente è il peso di ciascun “membro” dell’assemblea durante le votazioni. Al momento ogni comune vale un voto, a prescindere dall’estensione dell’area e questo sappiamo come possa comportare diversi “mal di pancia” a molti comuni che magari hanno una popolazione residente relativamente piccola ma un grande territorio”.

“È anche ritornato sul tavolo da parte di alcuni esponenti di opposizione e auditi il tema della possibile unione di parco sud e parco nord, per dare vita al “Parco Metropolitano e Agricolo Milanese”.

“Credo fortemente che l’unione tra i due parchi farebbe inevitabilmente perdere l’identità e la storia del Parco Sud che negli anni ha saputo creare un forte legame con il territorio. I due parchi hanno peculiarità molto diverse per essere unite nella governance. Sarebbe un depotenziamento del Parco Sud. Se invece si parla di razionalizzare gli sforzi dei due Enti, unendo funzioni amministrative e burocratiche, per avere maggiore efficienza ed economie di scala, allora il M5S è disponibile a ragionare”.

“Se questo progetto di legge verrà portato avanti così, saremo pronti a dare battaglia e presentare delle nostre proposte, utili per il territorio”, conclude Di Marco.