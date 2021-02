Trezzano. Due giovani sfidano il Covid: investono e aprono un lounge bar – FOTO

In via Copernico ha aperto da poco il Bubalù Cafè

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 febbraio 2021 – Da un anno in tutta Italia, a cause delle chiusure per il Covid, numerosi sono gli esercizi commerciali e palestre, che ne hanno risentito e addirittura chiuso. La pandemia ha portato con sé un periodo difficile dal punto di vista economico per molte attività produttive e tante sono le situazioni di crisi, sia di piccole realtà che di grandi.

Ma, ci sono anche le storie di coloro che vogliono ripartire alla grande, che non hanno paura e investono sfidando la pandemia.

Ecco, una storia di chi ci crede. Proprio qui, a Trezzano, due giovani sono pronti a ripartire, nonostante il periodo di isolamento e di paura, per sfidarsi in una nuova apertura, e hanno deciso nei mesi scorsi di aprire un locale destinato non solo alla somministrazione e, ma, anche al divertimento

Loro sono Federica e Davide e hanno avviato la loro attività in via Copernico, 54, lungo la strada che collega la zona industriale sud di Trezzano a Buccinasco, che si chiama il Babalù Cafè.

Aperto in questi mesi con gli orari rigorosi dei vari DCPM e con le difficoltà di tutti gli esercenti, Federica e Davide sono pronti, appena si sarà in regime di normale apertura, ad accogliere tutti con i servizi di tavola fretta, aperitivi, lounge bar, narghilè, big match ed eventi. Infatti, tra gli obiettivi dei due titolari, appena sarà possibile aprire di sera, numerose saranno le serate con personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda e musica.

Vittorio Aggio