Trezzano sul Naviglio. Fondo perequativo Tari 2020 contributo straordinario per le attività economiche

Fino al 1° marzo le attività rimaste ferme per effetto delle limitazioni imposte dalle

misure di contrasto all’emergenza Covid 19 possono richiedere un sostegno

economico a fondo perduto a sostegno degli oneri del tributo sui rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 febbraio2021 – Al via il Bando per la concessione di contributi straordinari a sostegno degli oneri TARI delle attività economiche rimaste inattive

durante il lockdown dei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid 19. Un contributo a fondo perduto, da richiedere entro il giorno 1 marzo e cumulabile con tutte le altre misure e le agevolazioni previste a livello nazionale e regionale.

“Abbiamo pensato a un contributo per le attività con sede a Trezzano – dichiara il sindaco

Fabio Bottero – per sostenere chi ha dovuto sospendere, anche parzialmente, il proprio lavoro durante

il periodo di emergenza Covid 19. Per questo l’Amministrazione ha stanziato la somma di 250 mila euro: un aiuto concreto alle attività commerciali trezzanesi , da bar e ristoranti a negozi e ambulanti del mercato ma anche a chi gestisce palestre, agenzie di viaggi e attività artigianali. Vi invito a partecipare al bando, il contributo potrà essere erogato solo a fronte di una richiesta”.

“Il contributo – dichiara il vice sindaco Domenico Spendio , assessore al Bilancio – sarà calcolato

in misura proporzionale rispetto alla tariffa variabile della tassa sui rifiuti 2020 in funzione dei

giorni di effettiva inattività, dando priorità alle domande presentate per il periodo marzo-

maggio e distribuendo i fondi residui anche in relazione al periodo di chiusura ottobre-dicembre.

Chi non la lavorato non deve essere penalizzato, riteniamo corretto che non paghi la TARI”.

Sul sito internet comunale è pubblicato il bando, l’elenco dei codici ATECO ammessi al contributo

e la domanda da compilare e inviare al Comune secondo le seguenti modalità:

– a mezzo PEC con invio all’indirizzo comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

– tramite consegna all’Ufficio Protocollo di via IV Novembre n. 2, previo appuntamento telefonico

La domanda va presentata

entro le ore 12 del giorno 1 marzo 2021.

Redazione