Albairate. Auto si ribalta lungo la Cusago Abbiategrasso SP 114, coppia contusa

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 5 febbraio 2021 – Nel prima serata di oggi, poco prima delle ore 18.00, in orario di punta, lungo la S.P 114, Cusago Abbiategrasso, all’altezza con la via Cadorna, il conducente di un veicolo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso insieme ad un’automedica, che hanno soccorso il conducente, un uomo di 62 anni, la passeggera, una donna di 53 anni, che hanno riportato lievi contusioni.

Redazione