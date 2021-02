Bollate. Servizio di refezione scolastica promosso da ATS

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 febbraio 2021. Controllo a sorpresa da parte di ATS Milano alla scuola primaria “M. Polo” di via Galimberti a Ospiate. L’ispezione è stata fatta il 3 febbraio 2021 nell’ambito dei controlli di routine effettuati dove è attivo il servizio di refezione scolastica. Promossa con lode la mensa della scuola.

Ma vediamo com’è andata:

Il sopralluogo è durato dalle 11.00 fino al termine delle fasi di preparazione, distribuzione e pulizia dei locali (circa 14.30). Obiettivo dell’audit era la verifica e la conformità delle modalità di ricezione, registrazione e riconoscimento degli alimenti, la corretta applicazione delle norme in materia di igiene del personale, delle lavorazioni di materie prime, semilavorati e prodotti finti, le condizioni strutturali dei luoghi e delle attrezzature, il livello di pulizia e sanificazione degli ambienti, la sicurezza degli alimenti e l’applicazione delle norme di tracciabilità alimentare (modello HACCP).

I tecnici del servizio ispettivo hanno, inoltre, analizzato sia dal punto di vista documentale che materiale, le modalità di distribuzione delle diete speciali, la correttezza, il mantenimento e la gradazione delle temperature degli alimenti e le procedure di formazione del personale impiegato. Durante le verifiche, gli ispettori hanno anche avuto modo di verificare e confrontare mediante intervista al personale docente e di servizio, le modalità operative che quotidianamente vengono svolte all’interno del plesso scolastico.

Esito finale dei controlli, come da verbale consegnato da ATS il 4 febbraio, la totale conformità e correttezza di tutte le azioni svolte dal personale incaricato sia nella trattazione degli alimenti che nella loro distribuzione all’interno della struttura scolastica. ATS si è poi congratulata con il personale presente (sia scolastico che addetto alla ristorazione) per le specifiche azioni intraprese sia a tutela della sicurezza alimentare che per le attenzioni rivolte alla tutela sanitaria per il contrasto alla pandemia da Covid-19

Si ricorda che, attualmente i servizi mensa sono gestiti dalla società Serenissima Ristorazione, con Centro di Cottura nella frazione di Ospiate, che quotidianamente conserva, produce e conferisce derrate alimentari e pasti sia negli asili nido comunali che nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio di Bollate.

V.A.