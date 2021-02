(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 5 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16,35, in via Lombardia, all’altezza con la via Di Vittorio, davanti al parco ex Safosa, un ragazzino di 15 anni, mentre era in sella alla sua bici, ha perso il controllo della stessa, cadendo a terra e fratturandosi un arto. Soccorso da un’ambulanza è stato trasportato in codice verde all’Ospedale Gaetano Pini.

V. A.