Lissone. Al via la nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 febbraio 2021. Una iniziativa di sensibilizzazione per sollecitare i proprietari di cani ad adottare un comportamento civico, responsabile e rispettoso verso la propria città e i propri concittadini.

L’Amministrazione Comunale di Lissone lancia la campagna di comunicazione ‘Raccoglila!’, pianificata attraverso manifesti che nelle prossime settimane verranno affissi negli spazi appositi situati in città, oltre che condividendo le grafiche sul sito web e sui canali social istituzionali.

Il Comune si fa quindi ancora una volta portavoce di un messaggio che ricorda (e richiama) al rispetto delle regole del vivere comune.

Al centro del messaggio comunicativo compare, come già avvenuto nel corso della campagna comunicativa protrattasi dal 2016 ad oggi, il problema delle deiezioni canine che alcuni possessori di animali d’affezione (contravvenendo a quanto disposto a livello normativo) lasciano al suolo, con effetti conseguenti sull’igiene urbana e sul decoro di strade, marciapiedi, aree verdi, aree gioco e sentieri.

‘Raccoglila! Per legge e per educazione’, il claim scelto dal Comune per richiamare al rispetto delle regole, è simpaticamente rafforzato graficamente dal visual con protagonista un cane che tiene in bocca una paletta, che induce esso stesso a un comportamento educato e rispettoso dell’ambiente circostante.

Perdurano, purtroppo, le segnalazioni agli uffici competenti del Comune di Lissone relativi a comportamenti scorretti in merito alla conduzione e accompagnamento dei cani, riscontrati anche nei parchi cittadini e nelle aree verdi attrezzate per la circolazione degli animali presenti sul territorio lissonese, dove permane l’obbligo di raccogliere le deiezioni per tenere il luogo pulito e decoroso. È sempre necessario che i conduttori di cani nelle aree pubbliche cittadine siano dotati di tutto il necessario per pulire i bisogni dei propri animali, in strada e in qualsiasi altra area pubblica.

Un atto di senso civico, ma non solo in quanto rientra tra gli obblighi previsti dal Regolamento per il Benessere Animale in vigore nel Comune di Lissone che stabilisce un quadro di tutela degli animali nell’ottica di un’organica convivenza con la collettività umana e le sanzioni amministrative pecuniarie disposte in caso di violazioni.

“Lissone è una città che pone attenzione al benessere animale e pertanto si è dotata nel 2017 di un Regolamento che definisce le attività connesse alla salvaguardia e alla cura degli animali, azioni che devono avvenire nel pieno rispetto del pubblico decoro e a tutela dell’igiene urbana – ha dichiarato il Sindaco Concettina Monguzzi -. Accudire i nostri animali d’affezione senza che arrechino danno o sporchino l’ambiente circostante è l’invito che rivolgo a tutti i cittadini proprietari di cani. Sono sufficienti semplici comportamenti quotidiani per rendere la nostra città più pulita e accogliente. Gesti che esprimono educazione e rispetto delle regole, come sottolinea anche la campagna informativa di sensibilizzazione che stiamo divulgando in queste settimane. Il momento attuale, peraltro, vede i nostri agenti di Polizia Locale impegnati in numerose attività alla luce dell’emergenza pandemica: per questo motivo, è ancor più importante che ciascun padrone agisca con senso civico e di responsabilità”.

