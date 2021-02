Corsico. Due feriti in un incidente lungo la Nuova Vigevanese e la via per Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 febbraio 2021 – Ieri sera alle ore 22.18, lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza dell’incrocio con la via per Cesano Boscone, un’ambulanza della Croce Verde di Corsico e una della Croce Verde di Trezzano sono intervenute per soccorre un ragazzo di 22 anni e una signora di 53 anni, coinvolti in un violento tamponamento, ma, fortunatamente senza gravi conseguenze. I due feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati entrambe in codice verde, uno all’ospedale San Paolo di Milano e l’altra al San Carlo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Redazione