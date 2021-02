Milano Gallaratese. Mezzo chilo di droga in cantina, arrestati due pusher

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2021 – Ieri pomeriggio gli #agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni ed uno italiano di 50 anni per detenzione e spaccio di #droga. I poliziotti, intervenuti per la segnalazione di due persone sospette nei pressi delle cantine di un condominio in via Chiarelli, hanno individuato i due che, una volta perquisiti, sono stati trovati in possesso di 2 dosi di #eroina e 200 euro. All’interno della cantina in uso ai due, i poliziotti hanno trovato 480 grammi di marijuana

Redazione