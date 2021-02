TRUFFE ANZIANI, ARRESTATO A ROZZANO FINTO TECNICO GAS

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 06 febbraio 2021 – I carabinieri hanno arrestato a Rozzano un pregiudicato sospettato di essere responsabile di 7 furti ai danni di anziani. “L’uomo, con un complice non ancora identificato, fingeva di essere un tecnico del gas o dell’acquedotto per introdursi nelle abitazioni delle vittime e poi riusciva a sottrarre loro denaro e preziosi”. Chiarisce in proposito Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

SOLIDARIETALLE VITTTIME E UN GRAZIE A FORZE ORDINE – “Si tratta di un genere di reati davvero odioso – sottolinea l’assessore – che fa leva sulla fiducia e sulla fragilità delle persone, in particolar modo di quelle che rientrano nella fascia più anziana della popolazione. Esprimo la mia solidarietà alle vittime. Ringrazio i carabinieri di Rozzano per l’operazione portata a termine con successo”.

INDISPENSABILE PROSEGUIRE NELL’OPERA DI INFORMAZIONE – “Come Regione – conclude l’assessore – continueremo l’opera di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani avviata lo scorso anno. Ho fortemente voluto mantenere la somma di 900.000 euro per i prossimi 3 anni. Sono sempre più convinto che per sconfiggere questi delinquenti, oltre ai fondamentali interventi delle Forze dell’ordine e al supporto del sistema giudiziario, è indispensabile puntare sulla capillare informazione. La parola d’ordine deve essere ‘non dar mai credito a richieste di denaro telefoniche’. Cosa ancora più importante, di non aprire mai la porta a sconosciuti”.

