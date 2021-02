Corsico. Nuova Vigevanese: nessun incidente, ma, una grossa buca prima della rampa della Tangenziale Ovest

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 febbraio 2021 – Alcuni lettori ci hanno chiesto cosa fosse accaduto lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza dell’incrocio con la via Galvani, di fronte al Kiabi, in direzione Trezzano sul Naviglio, prima degli svincoli per la Tangenziale Ovest, in quanto vi erano numerosi lampeggianti e fuochi di allerta e deviazione momentanea del traffico lungo la carreggiata, come se fosse accaduto un grave incidente.

A causa delle forti piogge di oggi, si è formata una grossa buca, molto pericolosa per le numerose auto che passano verso le due rampe di accesso alla Tangenziale Ovest, pertanto, in attesa che il manto stradale venga ripristinato, l’area interessata è stata delimitata affinchè le vetture non passino temporaneamente, e possano accedere alla Tangenziale Ovest in piena sicurezza.

V. A.