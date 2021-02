MILANO. CASE COMUNALI: AL VIA LE RATEIZZAZIONI DEI CANONI DI AFFITTO PER IL 2020

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2021 – I canoni di locazione e concessione relativi al 2020 e non pagati potranno essere rateizzati. È il provvedimento voluto dal Comune, previsto dal nuovo Regolamento per le Gestione delle Riscossione delle Entrate, per consentire ai locatari di immobili di proprietà comunale di dilazionare i pagamenti nel periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

“Un provvedimento necessario per venire incontro alle difficoltà dei concessionari in un periodo difficile per la nostra città – afferma l’assessore al Demanio, Roberto Tasca –. Gli uffici, cui vanno i nostri ringraziamenti, hanno lavorato celermente per adeguare il quadro normativo alla necessità di provvedere, nei limiti consentiti all’Ente, a questa forma di aiuto. L’unica consentita all’Amministrazione comunale dalle disposizioni vigenti in tema di riscossione ed entrate”.

Se l’importo dovuto va da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.500 euro, sarà possibile dilazionare fino a 8 rate; in 24 rate se l’importo arriva a 6mila euro; in 36 rate per un debito superiore a 6mila euro.

Se l’importo complessivo da rateizzare dovesse superare i 10mila euro occorrerà presentare un’apposita polizza fideiussoria.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 marzo di quest’anno. A conclusione dell’istruttoria, gli uffici invieranno al richiedente il piano di rateizzazione e i bollettini necessari al pagamento di tutte le rate.