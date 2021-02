Powervolley Milano cade a Piacenza: 3-2 il finale: la cronaca della partita

L’Allianz Powervolley, dopo tre successi consecutivi, esce sconfitta nel match con i piacentini e chiude ottava in campionato

IN SINTESI: L’ultimo turno del girone di ritorno di regular season di Superlega consegna all’Allianz Powervolley una sconfitta nel match andato in scena al PalaBanca di Piacenza contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy. Il 3-2 subito dai piacentini decreta automaticamente l’ottavo posto in classifica per Milano, nonostante il match in programma mercoledì con Ravenna per il recupero della quinta giornata di ritorno. Dopo tre vittorie consecutive, Piano e compagni non riescono a replicare l’ottima prova messa in campo con Trento e devono arrendersi ai padroni di casa, più bravi e concreti nei meneghini nel quinto set. La pressione esercitata da Piacenza dai 9 metri è stata l’arma che ha spostato l’equilibrio del confronto, con una Milano che non ha trovato la giusta gratificazione per l’impegno profuso in campo. Prova in chiaroscuro per i meneghini: male nel primo e soprattutto nel terzo set, bene nei parziali vinti. Non sono bastati i 10 muri punto di squadra per uscire festanti da Piacenza. Ora focus spostato sul recupero con Ravenna per poi proiettarsi a gara 1 del turno preliminare playoff (in programma il 21/01 all’Allianz Cloud) contro Verona. Nicola Daldello commenta così la sconfitta con Piacenza: «È stata una partita sicuramente combattuta: abbiamo perso questo il quinto set perché abbiamo fatto degli errori grossolani, non da noi, e questo ovviamente si paga in un parziale da quindici punti».

PIACENZA – Ricade nella sconfitta l’Allianz Powervolley che, nel match valido per la 22a giornata di Superlega, si arrende al tie break nel confronto con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Dopo più di due ore di gioco al PalaBanca, i padroni di casa si impongono con il punteggio finale di 3-2 (25-22, 18-25, 25-15, 18-25, 15-11). Per Milano arriva una nuova battuta d’arresto (l’undicesima in campionato), dopo le tre vittorie consecutive con Modena, Padova e Trento, in una gara che non gratifica l’impegno messo in campo dalla prestazione di Sbertoli e compagni, e che decreta per la compagine meneghina automaticamente l’ottavo posto in graduatoria.

Si conferma così bestia nera il match esterno nel girone di ritorno per Milano. Solo un successo per la compagine meneghina (alla prima giornata con Cisterna) dopo il giro di boa del campionato. Complice il periodo di adattamento post Covid nel mese di gennaio, lontano dall’Allianz Cloud non sono arrivate gioie per Piano e compagni, che anche contro Piacenza devono alzare bandiera bianca al termine del lungo confronto. Dopo l’ottima prova messa in mostra contro Trento, arriva un passo indietro per l’Allianz Powervolley che, contro Piacenza, non riesce ad imporre pienamente il proprio gioco, trovando negli avversari una squadra che ha saputo lottare su ogni pallone e spingere maggiormente a servizio. Partita a due facce per Milano: male nel primo e soprattutto nel terzo set, molto bene nei parziali vinti con l’ennesima grande prova a muro (13 muri punto). A pesare la pressione dai 9 metri esercitata da Piacenza, soprattutto con Grozer, Mousavi e Baranowicz. Non è bastata la buona prova in attacco di Patry (16 punti con 54%) e i 15 di Ishikawa. Tie break così amaro per Milano, che ha cercato di sfruttare le armi a sua disposizione, rammaricandosi per qualche errore decisivo nel quinto set. Un solo punto dunque per Powervolley, non utile tuttavia per giocarsi il settimo posto nel recupero con Ravenna.

«È stata una partita sicuramente combattuta – è il commento finale di Nicola Daldello –: abbiamo perso questo il quinto set perché abbiamo fatto degli errori grossolani, non da noi, e questo ovviamente si paga in un parziale da quindici punti. Io mi aspettavo una partita del genere: secondo me siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, non essendo comunque bellissimi però siamo rimasti attaccati al punteggio, abbiamo giocato le nostre carte. Davvero un peccato per il finale». Con l’ultimo turno di Superlega andato in archivio, per Milano il focus si sposta ora sul recupero del match con Ravenna (in programma mercoledì 10/02) prima di proiettarsi al turno preliminare dei playoff scudetto, al via domenica 21 febbraio, che vedrà i meneghini impegnati con Verona in gara 1 all’Allianz Cloud.

CRONACA

Primo set:

Milano parte con Sbertoli-Patry, Urnaut ed Ishikawa in posto 4, Piano e Kozamernik al centro con Pesaresi libero. Parte bene Milano che va sullo 0-2 con l’ace di Sbertoli, poi il vantaggio di Piacenza che arriva con il tocco sotto rete di Mousavi (5-4). Muro di Urnaut per il 6-6, ma Piacenza mette a segno subito un break point con il muro d Mousavi su Piano (8-6). Piacenza prova a scappare via con il +4 messo a segno da Baranowicz dai 9 metri prima e dal muro di Polo su Urnaut poi (11-7), con Piazza costretto a chiamare time out. Muro vincente per Piano (11-8), poi Patry ed il muro di Kozamernik avvicinano Milano sull’11-10. Nuovo allungo Piacenza che, sull’errore dai 9 metri di Sbertoli, conferma il +3 (14-11). Russell colpisce in diagonale e i padroni di casa allungano per il 16-12, poi break Milano con il contrattacco di Urnaut (16-14). Muro di Sbertoli (18-16) con Piazza che si gioca il doppio cambio Weber-Daldello per Sbertoli-Patry. Monster block di Ishikawa su Grozer (18-17), poi è ancora allungo Piacenza con Russell (22-19). Ishikawa trova una grande diagonale interna (22-20), con il set che si chiude sull’errore dai 9 metri di Patry (25-22).

Secondo set:

Bomba di Jean Patry per il 2-3, con il break firmato Ishikawa dopo la ricezione slash di Piacenza sul servizio di Sbertoli (3-6). Ancora Ishikawa a segno in pallonetto (3-7), con l’attacco di Kozamernik per il 4-9. Accorcia con Russell la Gas Sales Bluenergy, che poi con Baranowicz trova il 10-12. Ishikawa trova il mani out dell’11-15, ma Clevenot trova due punti consecutivi e Piacenza si porta sul -1 (14-15). Nuovo +3 Milano proprio sull’errore di Clevenot (14-17), con Kozamernik a trovare il muro vincente del 14-18. Ace di Urnaut per il +5 (17-22), mentre il 17-23 porta la firma di Ishikawa. Il set si chiude con Ishikawa che trova il colpo sotto rete dopo la difesa di Piano (18-25).

Terzo set:

Parte meglio Piacenza sfruttando il turno in battuta di Polo (4-2). Piacenza vola via ma è straordinario il muro di Patry su Grozer (9-5). Accorcia Milano con il muro di Piano (10-7), con Urnaut per un altro break (11-9). Mousavi inchioda a terra una terrificante doppia c (15-11), con la diagonale profonda di Patry per il 15-12. Vola via Piacenza con l’ace con il nastro di Mousavi (18-12), con il 19-12 che arriva sempre dai 9 metri con il centrale iraniano. Milano è out, Piazza lancia in campo anche Mosca ma l’esito è senza appello: 25-15.

Quarto set:

Patry scalda il braccio per il 2-2, con il break di Ishikawa su imbeccata di Urnaut (3-4). Ancora a segno Milano con Patry (4-7) con conseguente time out di Bernardi. Ancora muro per Milano con Jean Patry (7-11), poi Mosca in primo tempo per il 12-15. Muro Ishikawa su Grozer per il 12-16, ancora con il giapponese che si ripete sempre su Grozer per il 17-22. Patry in diagonale sigla il 18-23, con il salvataggio da highlights di Pesaresi per il punto di Ishikawa che vale il 18-24. Chiude il set l’errore di Mosuavi per il 18-25.

Quinto set:

Kozamernik e Patry portano Milano sullo 0-2 con il muro di Sbertoli per lo 0-3. Trova la parità Piacenza con il muro su Ishikawa (4-4), con l’errore di Mousavi dai 9 metri per il 7-7. Ace di Clevenot e Piacenza trova il +2 (10-8), con il muro subito da Patry per il 12-9. Kozamernik a segno per il 13-11, con la doppia in palleggio fischiata a Daldello per il 15-11 finale.

TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-2 (25-22, 18-25, 25-15, 18-25, 15-11)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Polo 6, Russell 18, Scanferla (L), Tondo 1, Antonov 0, Grozer 22, Botto 0, Clevenot 11, Mousavi 11, Finger 0, Baranowicz 2. N.e.: Izzo, Candellaro, Fanuli (L). All. Lorenzo Bernardi.

Allianz Powervolley Milano: Basic 0, Kozamernik 7, Daldello 0, Sbertoli 6, Weber 0, Patry 16, Piano 3, Mosca 1, Ishikawa 15, Urnaut 12, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Meschiari. All. Roberto Piazza.

NOTE

Durata set: 32’, 28’, 31’, 26’, 23’. Durata totale: 2 h e 20’.

Gas Sales Bluenergy: battute vincenti 4, battute sbagliate 23, muri 12, attacco 46%, 57% (27% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 19, muri 13, attacco 42%, 40% (8% perfette) in ricezione.

Arbitri: Frappicini – Sobrero. Terzo Arbitro: Lambertini.

Impianto: PalaBanca di Piacenza.

MVP: Mousavi

Credit photo: Stefania Marone