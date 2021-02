Cesano Boscone. Traffico e mobilità, parola ai cittadini

L’amministrazione comunale ha avviato il progetto per aggiornare il Piano Generale

del Traffico urbano e chiede ai cittadini di partecipare con le loro idee

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 febbraio 2021 – Si chiama “Muoviamoci in comune”

l’iniziativa con cui l’amministrazione comunale chiede a cittadine e cittadini di partecipare con le loro

osservazioni, proposte e suggerimenti, all’ aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e alla defini zione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Il Comune di Cesano Boscone ha deciso di affidare al Centro Studi PIM, un’associazione

volontaria di Enti locali, il compito di esaminare il territorio dal punto di vista tecnico – scientifico e,

parallelamente, alla cittadinanza di segnalare criticità e/o proporre idee relativamente alla zona in cui vivono sui temi della mobilità, dei parcheggi e dellasicurezza stradale.

Piano del traffico e PUMS rientrano all’interno di un progetto coordinato, con il quale

l’amministrazione comunale intende, da una parte, migliorare la viabilità e le condizioni di

sicurezza stradale per pedoni, automobilisti e ciclisti, dall’altra ridurre l’inquinamento

atmosferico e la congestione del traffico, puntando su una visione strategica attenta alla

sostenibilità ambientale.

“Abbiamo deciso di avviare questo percorso partecipativo –spiega il sindaco Simone Negri –

perché ci interessa molto conoscere l’opinione di chi vive quotidianamente il territorio. Cesano si

prepara a rivoluzionare la mobilità interna e, per la prima volta, si doterà di un piano strategico per la mobilità sostenibile, puntando a consolidare la rete del trasporto pubblico, a migliorare la viabilità generale e aumentare le piste ciclabili. Siamo con vinti che con il contributo dei cittadini, che invito numerosi a partecipare, si possano mettere in campo interventi significativi per rendere la nostra città ancora più vivibile e procedere così alla messa in sicurezza di quelli che sono i punti critici e

maggiormente trafficati di Cesano. È il momento di essere protagonisti con idee, suggerimenti e perché

no anche critiche. Sono certo – conclude Negri – che le cesanesi e i cesanesi non si tireranno indietro,

anzi, offriranno il loro punto di vista privilegiato sulla città”.

I cittadini potranno presentare le proprie osservazioni inviando una mail a:

pianodeltraffico@comune.cesano-boscone.mi.it.

V.A.