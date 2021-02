DALL’11 FEBBRAIO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI MILANO RIAPRE ALLE VISITE TURISTICHE

Il Presidente Confalonieri: «Segno di ripresa, visitiamo il Duomo per sostenerlo». Ripresa in sicurezza dal lunedì al venerdì, promozioni, sconti e opportunità di visita anche per i titolari della Milano Duomo Card

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2021 – «Dopo la sospensione delle visite turistiche il 5 novembre scorso, il Complesso Monumentale del Duomo di Milano riapre finalmente le proprie porte al pubblico, nell’osservanza rigorosa di tutte le norme sanitarie previste. Un segno importante che ci auguriamo possa preludere a una stagione di ripresa per l’intera città, cui le attività culturali contribuiscono in maniera determinante: tra queste è compresa l’immancabile visita al Duomo.

Auspichiamo che la fluttuante situazione pandemica possa ulteriormente migliorare, per estendere l’apertura al fine settimana e tornare così a una fruizione del Duomo completa e per tutti, in particolare per i lavoratori che hanno più difficoltà a visitare il Complesso Monumentale dal lunedì al venerdì.

Invitiamo milanesi e lombardi a visitare il Duomo anche per sostenere con l’acquisto di un biglietto i suoi poderosi interventi di restauro portati avanti dalla Veneranda Fabbrica negli ultimi mesi. Anche questo è un modo per aiutare Milano a ripartire dal suo simbolo» – sono le parole di Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Per celebrare la riapertura turistica, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone promozioni e opportunità per tutti i visitatori. È previsto uno sconto speciale del 20% su tutte le proposte di visita guidata.

Tutti i possessori della nuova Milano Duomo Card possono finalmente utilizzare il proprio ingresso omaggio al Duomo e alle Terrazze, usufruire dell’abbonamento che prevede l’accesso illimitato al Museo del Duomo o approfittare di un’eccezionale opportunità e convertire il proprio ticket in una visita guidata

individuale, con una guida in esclusiva, con sconto del 25%, prenotandosi sul sito e inserendo il codice identificativo della card.

Si dettagliano di seguito tutte le modalità e le opportunità di visita, invitando a consultare il sito ufficiale duomomilano.it.

Si specifica che il Duomo è sempre liberamente accessibile per la preghiera, per le celebrazioni e per il Sacramento della Riconciliazione, in osservanza del protocollo sottoscritto da Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano e delle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano.

Accesso e visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano a partire dall’11 febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni

È fortemente consigliato l’acquisto del Biglietto on-line al fine di evitare la formazione di assembramenti e il pagamento con moneta elettronica, limitando al massimo l’uso dei contanti.

Gli spazi e i servizi del Complesso Monumentale osservano i seguenti orari:

Duomo, Area Archeologica e Terrazze: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ultimo biglietto alle ore 16.50. Ultimo accesso alle ore 17.00

Museo del Duomo: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ultimo biglietto alle ore 16.50. Ultimo accesso alle ore 17.00

Il lunedì, è attiva per tutte le tipologie di percorso, la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a), aperta dalle ore 10:00 alle ore 16.50.

Dal martedì al venerdì, è attiva per tutte le tipologie di percorso, la biglietteria situata presso il Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12), dalle ore 10:00 alle ore16.50.

Gli orari e i percorsi di visita del Complesso Monumentale potranno essere modificati e/o adeguati, al fine di permettere la corretta gestione dei flussi di visitatori e/o le operazioni di sanificazione e di pulizia periodica e continuativa

Le Terrazze sono accessibili solo in ascensore

Lo Scurolo di San Carlo resta chiuso al pubblico, data la ristretta capienza degli spazi

Promozioni e proposte

Sconto del 20% per le visite guidate della Veneranda Fabbrica del Duomo

Si riparte con una promozione per invitarvi a scoprire i segreti della Cattedrale attraverso le visite guidate ufficiali della Veneranda Fabbrica del Duomo, in sicurezza e seguendo i protocolli previsti, con uno sconto del 20%. L’offerta è valida utilizzando il codice sconto “R3opened_21”. Il servizio, a partire da € 38,00 è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.30. Clicca per prenotare.

Opportunità di visita per i possessori della Milano Duomo Card

Tutti i possessori della Milano Duomo Card possono finalmente utilizzare il proprio ingresso omaggio al Duomo e alle Terrazze, usufruire dell’abbonamento che prevede l’accesso illimitato al Museo del Duomo o approfittare di un’eccezionale opportunità e convertire il proprio ticket in una visita guidata, con una guida in esclusiva, con sconto del 25%, prenotandosi sul sito e inserendo il codice identificativo della card. Scopri tutti i vantaggi riservati ai titolari della Milano Duomo Card.

Tour e contenuti gratuiti con l’app Duomo di Milano

La Veneranda Fabbrica offre a tutti coloro che acquistano un biglietto di visita al Duomo un’opportunità del tutto gratuita: la possibilità di accompagnare la visita con l’app ufficiale “DUOMO DI MILANO”, realizzata in collaborazione con D’Uva, disponibile in free download negli store Google Play e App Store. L’app, il cui costo dei contenuti completi era di € 4,99, per coloro che acquistano un qualunque tipo di biglietto di ingresso al Complesso Monumentale, è oggi gratuita e consente la fruizione di tutti i percorsi e informazioni di visita, con 1 ora e 40 minuti di tour multimediali (Facciata, Cattedrale, Terrazze e Museo) e 85 punti di ascolto, per accompagnare l’accesso al Complesso Monumentale con uno strumento intuitivo, completo e coinvolgente.

Tra le varie opportunità, i tour guidati permettono anche l’attivazione della funzione “Nelle vicinanze”, accedendo alla lista di punti di ascolto che si trovano nei pressi del dispositivo; l’elenco si aggiorna automaticamente con il movimento del visitatore durante la visita. Questo è reso possibile grazie alla tecnologia dei sensori beacon installati lungo il percorso, in grado di dialogare con l’app e di rilevare la presenza di dispositivi.

I contenuti sono disponibili in 10 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, portoghese e coreano.

Per tutte le informazioni sulle norme di prevenzione Covid-19 vigenti all’interno del Complesso Monumentale del Duomo di Milano, è possibile consultare la sezione dedicata Linee Guida COVID.

Per l’accesso all’area riservata alla preghiera, si rimanda alla sezione Vita Liturgica.

Per informazioni turistiche: info@duomomilano.it

Per informazioni sulle celebrazioni: cattedrale@duomomilano.it