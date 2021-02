Milano. Da Lorenteggio a Brera in taxi per vendere cocaina, 44enne in manette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2021- Venerdì scorso 5 febbraio a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 44 anni che gestiva lo spaccio di hashish dall’agenzia immobiliare in cui lavorava e una donna italiana, sempre di 44 anni, che spacciava cocaina servendosi di corse taxi. L’uomo, che ha venduto una dose a un ragazzo, aveva nel cassetto dell’agenzia 50 grammi e, in casa, altri 4 etti. La donna, invece, anche lei incensurata, si era spostata in taxi dalla zona Lorenteggio a Brera per spacciare cocaina: in borsa aveva 8 dosi e, in casa, altre 83.

Redazione