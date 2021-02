(mi-lorenteggio.com) Corsico / Milano, 8 febbraio 2021 – Stamane, in Milano al confine con il quartiere Travaglia di Corsico, alle ore 10:31, in via Roberto Koch, nei grattacieli dell’azienda Replay, le due torri gemelle, un 43 enne, D. P. P., è stato trasportato in codice giallo dopo aver riportato un trauma toracico per un oggetto caduto accidentalmente dall’alto, un televisore, come riferito da AREU.

V. A.