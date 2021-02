RAPPORTO ANTIMAFIA SOCIALE, DE CORATO: DA RAPPORTO ANTIMAFIA SOCIALE, DE CORATO: DA REGIONE FORTE IMPEGNO NELLA PREVENZIONE E CONTRASTO CRIMINALITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 febbraio 2021 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto a Palazzo Pirelli alla presentazione del documento ‘Il traffico illecito di opere d’arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate’.

Durante l’incontro, organizzato dalla Commissione regionale speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, è stato illustrato anche il ‘Rapporto sull’Antimafia sociale’, prima delle tre parti del Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia. Il documento è stato realizzato da Polis Lombardia su

indicazione della Direzione Sicurezza della Giunta regionale.

All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Milano Renato Saccone (da remoto), il Procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, la coordinatrice della DDA di Milano, Alessandra Dolci; Monica Forte, consigliere regionale e presidente della Commissione Antimafia, e Nando Dalla Chiesa

direttore della ricerca. “Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore – vanta un lungo impegno nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità. Le prime leggi regionali su questi delicati argomenti risalgono al 2011”.

“Il mio assessorato – ha aggiunto – sta finanziando da anni numerose attività di ricerca per comprendere come nasce e si sviluppa il fenomeno mafioso, per avviare azioni di contrasto efficaci ed efficienti”.

“Ad esempio – ha ricordato De Corato – abbiamo ritenuto fondamentale investire sui giovani: grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono stati creati in ogni provincia lombarda i Centri di Promozione della Legalità, che costituiscono un esempio di eccellenza nel

panorama nazionale. Questi centri sono impegnati a sviluppare e rafforzare una consapevolezza critica nei confronti della corruzione e della criminalità organizzata nella fascia più ricettiva della nostra popolazione: i giovani in età scolare. Ed ancora il finanziamento di una borsa di studio triennale sul

tema della legalità ed ancora le campagne di comunicazione tematiche. Quest’anno punteremo a sensibilizzare i cittadini sul rischio usura ed estorsione”.

De Corato ha anche evidenziato le iniziative della Giunta per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata: “A tal proposito in Regione abbiamo creato una piattaforma per la geolocalizzazione del patrimonio lombardo sottratto alle mafie”.

“Sono convinto – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – che, oltre alla fondamentale collaborazione trasversale di tutte le istituzioni ai diversi livelli, solo una chiara e puntuale lettura della complessità del fenomeno permetta di individuare le politiche di intervento necessarie a sviluppare valide azioni di prevenzione e contrasto”.

Redazione