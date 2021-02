Rho. Sgomento e dolore dell’Amministrazione comunale per la morte di Elisabetta Barbieri, volontaria e “staffettista”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 febbraio 2021. L’Amministrazione comunale esprime il suo dolore per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, vittime di un terribile incidente stradale in A14 tra Pesaro e Cattolica, mentre trasportavano cani e gatti da adottare per una staffetta dell’Ente Nazionale Protezione Animali.

La nostra concittadina Elisabetta, conosciuta da tutti come Betty, lascia un vuoto enorme ed improvviso nel mondo delle associazioni animaliste e nella nostra città.

L’Amministrazione porge il più sentito cordoglio alle loro famiglie, agli amici e a tutti i volontari che con passione si occupano dei nostri amici animali.

E’ un momento drammatico che lascia attoniti, una grande perdita.

V.A.